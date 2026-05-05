Fermes en Fête – Fromagerie Fermière du Buisson Blanc, Fromagerie fermière du buisson blanc, Le Ségur

Fermes en Fête – Fromagerie Fermière du Buisson Blanc Dimanche 7 juin, 09h30 Fromagerie fermière du buisson blanc Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La famille Basse et Stéphanie, guide professionnelle de randonnée, vous feront découvrir la ferme et le pays des 100 vallées. De 9h30 à 18h30 : visite guidée de l’élevage et de la transformation du lait en fromage, et départs de randonnée sur le thème du réchauffement climatique : “que deviennent nos paysages ?”.

De 9h30 à 15h, achats de produits fermiers possibles sur place.

Fromagerie fermière du buisson blanc Le Bouyalard 81640 Le Ségur Le Ségur 81640 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lebuissonblanc@gmail.com »}]

La famille Basse et Stéphanie, guide professionnelle de randonnée, vous feront découvrir la ferme et le pays des 100 vallées.

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