Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou

Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou Dimanche 7 juin, 10h00 GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Au pied des Albères, Marie et Nicolas élèvent avec

passion leur troupeau de chèvres en plein air, 365 jours

par an. Fromages fermiers, tommes affinées, desserts

maison… tout est fait sur place, avec soin et conviction.

Installés depuis trois ans, ils portent un projet engagé :

produire autrement, protéger les terres, accueillir le

public et transmettre.

Récemment en conversion bio, ils continuent de bâtir une

ferme à taille humaine, riche de sens et de saveurs.

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Visite guidée

DR