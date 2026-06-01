Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou
Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou Dimanche 7 juin, 10h00 GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00
Au pied des Albères, Marie et Nicolas élèvent avec
passion leur troupeau de chèvres en plein air, 365 jours
par an. Fromages fermiers, tommes affinées, desserts
maison… tout est fait sur place, avec soin et conviction.
Installés depuis trois ans, ils portent un projet engagé :
produire autrement, protéger les terres, accueillir le
public et transmettre.
Récemment en conversion bio, ils continuent de bâtir une
ferme à taille humaine, riche de sens et de saveurs.
GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses 66160 Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 12 11 65 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 74 04 93 »}]
Visite guidée
DR
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE LE BOULOU HISTORIQUE Le Boulou 4 juin 2026
- Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou 7 juin 2026
- Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou 7 juin 2026
- Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou 7 juin 2026
- Fermes en Fête – GAEC La chèvrerie du Boulou, GAEC La chèvrerie du Boulou, 7 chemin de moulas les chartreuses, Le Boulou 7 juin 2026