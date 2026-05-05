Fermes en Fête – La Bonicarde, La Bonicarde, Viviers-lès-Montagnes

Fermes en Fête – La Bonicarde Samedi 6 juin, 15h00 La Bonicarde Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

De 15h à 22h : entre 15h et 16h, venez visiter l’élevage de

porcs, atelier de découverte pour les enfants. A partir de 20h “Fête du

cochon” : soirée tapas animée sur réservation. Tarif : 20€/adulte et

12€/enfant (hors boissons). Vente de produits sur la journée.

La Bonicarde La Bonicarde 81290 Viviers les montagnes Viviers-lès-Montagnes 81290 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « labonicarde@yahoo.fr »}]

A partir de 20h “Fête du cochon” : soirée tapas animée sur réservation

DR