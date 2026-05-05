Fermes en Fête – La Bonicarde, La Bonicarde, Viviers-lès-Montagnes
Fermes en Fête – La Bonicarde, La Bonicarde, Viviers-lès-Montagnes samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Bonicarde Samedi 6 juin, 15h00 La Bonicarde Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
De 15h à 22h : entre 15h et 16h, venez visiter l’élevage de
porcs, atelier de découverte pour les enfants. A partir de 20h “Fête du
cochon” : soirée tapas animée sur réservation. Tarif : 20€/adulte et
12€/enfant (hors boissons). Vente de produits sur la journée.
La Bonicarde La Bonicarde 81290 Viviers les montagnes Viviers-lès-Montagnes 81290 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « labonicarde@yahoo.fr »}]
A partir de 20h “Fête du cochon” : soirée tapas animée sur réservation
DR