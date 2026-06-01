Fermes en Fête – La Ferme aux 4 Chênes, La Ferme aux 4 Chênes, Samatan
Fermes en Fête – La Ferme aux 4 Chênes, La Ferme aux 4 Chênes, Samatan dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – La Ferme aux 4 Chênes Dimanche 7 juin, 14h45 La Ferme aux 4 Chênes Gers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:45:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
14h45 à 17h Visite commentée des élevages, animée par Sylvie et Valentin, suivie d’un goûter lacté et salé.
Pour info Tarif : Gratuit
Réservation jusqu’à la veille au 06 41 58 37 47 ou par mail à
lesproducteurs.32@gmail.com
La Ferme aux 4 Chênes 123 chemin de la Bourdette 32130 Samatan Samatan 32130 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesproducteurs.32@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lesproducteurs.32@gmail.com »}]
Visite commentée des élevages, animée par Sylvie et Valentin, suivie d’un goûter lacté et salé (Réservation jusqu’à la veille)
DR