Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel, La Ferme de Mas miel, Thuir

Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel 6 et 7 juin La Ferme de Mas miel Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Ferme de Mas miel 960 route de millas 66300 Thuir Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Autocueillette, nourrissage des animaux oies, poules, canards, dindes

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