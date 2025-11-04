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Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel, La Ferme de Mas miel, Thuir

Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel, La Ferme de Mas miel, Thuir

Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel, La Ferme de Mas miel, Thuir samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Ferme de Mas miel

Adresse : 960 route de millas 66300 Thuir

Ville : 66300 Thuir

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – La Ferme de Mas miel 6 et 7 juin La Ferme de Mas miel Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Ferme de Mas miel 960 route de millas 66300 Thuir Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
Autocueillette, nourrissage des animaux oies, poules, canards, dindes

DR

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