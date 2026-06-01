Fermes en Fête – La ferme de Susterre, La ferme de Susterre, 898 chemin de Sustère, Daux

Fermes en Fête – La ferme de Susterre 6 et 7 juin La ferme de Susterre, 898 chemin de Sustère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Animations autour du recyclage des eaux, intrants, compost (système de récupération des eaux d’irrigation et des engrais).

La ferme de Susterre, 898 chemin de Sustère Daux 31700 Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie

Visite des serres, présentation et vente de rosiers, fleurs, plantes fleuries, aromatiques, vivaces, plants de légumes et petits fruits.