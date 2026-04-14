Rosiers et économie d’eau, Ferme de Susterre, Daux

Rosiers et économie d’eau 5 – 7 juin Ferme de Susterre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ferme de Susterre 898 chemin de Susterre 31700 Daux Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 61 85 89 14 [{« type »: « link », « value »: « http://www.toulouseroses.fr »}, {« type »: « email », « value »: « toulouseroses@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 85 89 14 »}]

Visite des serres de production de rosiers et autres plants de fleurs et légumes, en hors sol avec recyclage intégral des intrants (eau, engrais, substrat et poteries), compostage de tous les déchets. rosiers culture hors sol

DR