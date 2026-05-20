Puyjourdes

Fermes en Fête la ferme des Cazalous

Lieu-dit Souliers Puyjourdes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Besoin de se ressourcer, d'une expérience immersive, d'un moment de partage avec les acteurs de notre territoire,..

Besoin de se ressourcer, d'une expérience immersive, d'un moment de partage avec les acteurs de notre territoire,… 146 agriculteurs vous accueillent sur leur ferme les 6 et 7 juin prochain pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire. Venez en famille ou entre amis profitez d'un moment de partage et d'authenticité au coeur de nos terroirs ! La ferme des cazalous vous ouvre ses portes afin de découvrir l'exploitation dans une ambiance festive et conviviale l

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Lieu-dit Souliers Puyjourdes 46260 Lot Occitanie +33 6 15 26 33 65

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English :

Need to recharge your batteries, enjoy an immersive experience, share a moment with local players,…

L’événement Fermes en Fête la ferme des Cazalous Puyjourdes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac