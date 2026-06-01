Fermes en Fête – La Ferme des Cèdres Bleus, La Ferme des Cèdres Bleus, lieu-dit « Au Matau », Aussos

Fermes en Fête – La Ferme des Cèdres Bleus Dimanche 7 juin, 12h30 La Ferme des Cèdres Bleus, lieu-dit « Au Matau » Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

12h30 Repas fermier pris en commun autour du porc noir gascon de l’élevage (Salade de saison avec charcuterie de porc noir Gascon, ventrèche et saucisse de porc noir Gascon grillées au brasero et frites fraiches, dessert au choix : crème brûlée / glace / clafoutis aux cerises/ mousse au chocolat / choux à la crème. Possibilité menu végétarien).

14h30 Visite commenté avec Eric l’éleveur : au séchoir explication des produits finis et du travail, puis déambulation vers les parcs des cochons.

Pour info Tarif : 35 € / adulte – 13,50 € / enfant

Réservation avant le 1er juin 06 74 51 61 48 (Audrey).

La Ferme des Cèdres Bleus, lieu-dit « Au Matau » 260 route de Cabas 32140 Aussos Aussos 32140 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-astarac/ »}]

Déjeuner fermier // Réservation avant le 1er juin

DR