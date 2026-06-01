Fermes en Fête – La ferme des cochons bio La Houero, La ferme des cochons bio La Houéro, Bretx

Fermes en Fête – La ferme des cochons bio La Houero 6 et 7 juin La ferme des cochons bio La Houéro Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite gratuite en calèche avec l’âne Hector et présentation de la passion du métier d’éleveur. Rencontre avec Chonco, la mascotte de la ferme.

Vente sur place de viande de porc et de charcuterie.

Animations pour enfants : jeux en bois, toboggan, paille.

Marché fermier. Sur réservation : repas réunionnais le samedi et porc à la broche le dimanche.

Ambiance musicale campagnarde avec un accordéoniste.

La ferme des cochons bio La Houéro 80 impasse de la Houéro 31530 Bretx Bretx 31580 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « georget.eddy@neuf.fr »}]

Élevage de porcs en plein air en AB. Transformation à la ferme et vente directe