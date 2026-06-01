Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch, La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900, Villemolaque
Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch, La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900, Villemolaque samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch 6 et 7 juin La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Annie et Joël vous ouvrent les portes de leur ferme pour
vous faire passer un moment inoubliable avec les animaux
et repartir avec des souvenirs plein la tête!
Visite de la ferme, parcours botanique, jeux ludiques, aires
de pique-nique ombragées, balade à poney, anniversaire…
La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 66300 Villemolaque Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite guidée
DR