Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch, La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900, Villemolaque

Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch 6 et 7 juin La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Annie et Joël vous ouvrent les portes de leur ferme pour

vous faire passer un moment inoubliable avec les animaux

et repartir avec des souvenirs plein la tête!

Visite de la ferme, parcours botanique, jeux ludiques, aires

de pique-nique ombragées, balade à poney, anniversaire…

La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 66300 Villemolaque Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite guidée

DR