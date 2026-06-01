Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch, La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900, Villemolaque

Fermes en Fête – La ferme Saint-Roch 6 et 7 juin La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Annie et Joël vous ouvrent les portes de leur ferme pour vous faire passer un moment inoubliable avec les animaux et repartir avec des souvenirs plein la tête!

Visite de la ferme, parcours botanique, jeux ludiques, aires de pique-nique ombragées, balade à poney, anniversaire…

La Ferme Saint Roch vous invite à une parenthèse nature auprès de 300 animaux. Sur un site naturel de 3 hectares, découvrez les moutons, chèvres, cochons, ânes, dindons, oies, poules, canards, lapins…

La ferme Saint-Roch, 8 mas les tuileries D900 66300 Villemolaque Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite de la ferme, atelier nourrissage des animaux

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