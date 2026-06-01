Fermes en Fête – La halle de Cougnac, La halle de Cougnac, Payrignac

Fermes en Fête – La halle de Cougnac Samedi 6 juin, 09h00 La halle de Cougnac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

La halle de Cougnac Cougnac 46300 Payrignac Payrignac 46300 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « patrice.peulet@orange.fr »}]

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