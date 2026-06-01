Fermes en Fête – L’Bufala ferme, L’Bufala Ferme, 908 chemin de Paillerat Le Boutet, Caussens

Fermes en Fête – L’Bufala ferme Samedi 6 juin, 11h45, 15h00 L’Bufala Ferme, 908 chemin de Paillerat Le Boutet Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:45:00+02:00 – 2026-06-06T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visite commentée avec Fabien, puis déjeuner fermier avec les produits issus de l’élevage (viande et fromage), 1 boisson comprise et café chez L’Bufala ferme Élevage de bufflones et vente directe de viandes et produits laitiers issus de l’élevage.

15h à 18h Visite en autonomie à la rencontre des bufflones, accès à la boutique et aux glaces de la ferme pour le goûter.

Tarif : Gratuit

Sans réservation.

L’Bufala Ferme, 908 chemin de Paillerat Le Boutet 32100 Caussens Caussens 32100 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-tenareze/ »}]

Visite commentée avec Fabien, puis déjeuner fermier avec les produits issus de l’élevage (viande et fromage), 1 boisson comprise et café // Réservation obligatoire avant le 4 juin

DR