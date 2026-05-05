Fermes en Fête le 6 et 7 juin 2026, Pyrénées Orientales, Perpignan

Fermes en Fête le 6 et 7 juin 2026 6 et 7 juin Pyrénées Orientales Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, 16 producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir leur métier, leur passion et la richesse de leurs productions locales !

C’est une belle occasion pour valoriser la consommation locale et créer du lien avec ceux qui nous nourrissent au quotidien.

Plusieurs activités seront proposées :

-Visites de fermes et échanges avec les producteurs

-Marchés fermiers et dégustations de produits locaux

-Repas 100% fermiers avec la participation de vignerons et soirées apéro/musical

-Ateliers ludiques : démonstration de filage, cardage et tissage de laine, labour à l’ancienne, atelier nichoir, fabrication de pizza, atelier miel,…

-Balades gourmandes, animations nature et jeux pour enfants, escape game,…

-Activités avec les animaux : balades avec les troupeaux, traite, nourrissage des animaux, éco-paturage,…

Et bien d’autres surprises, pour tous les âges !

Convivialité et découvertes seront au rendez-vous !

Un moment authentique à partager en famille ou entre amis au cœur de nos terroirs !

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Vous pouvez contacter chaque ferme pour les questions sur leurs programmes.

Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d’agriculture de France.

Pyrénées Orientales 19 avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://api.bienvenue-a-la-ferme.com/media/info_file/69f8a598e79d5390249339.pdf »}]

Venez passer un week-end festif et gourmand avec les agriculteurs qui vous invitent à leurs fermes ! Fermes en fête Portes ouvertes