Fermes en Fête le 6 et 7 juin 2026, Pyrénées Orientales, Perpignan
Fermes en Fête le 6 et 7 juin 2026, Pyrénées Orientales, Perpignan samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête le 6 et 7 juin 2026 6 et 7 juin Pyrénées Orientales Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
Les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, 16 producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme vous ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir leur métier, leur passion et la richesse de leurs productions locales !
C’est une belle occasion pour valoriser la consommation locale et créer du lien avec ceux qui nous nourrissent au quotidien.
Plusieurs activités seront proposées :
-Visites de fermes et échanges avec les producteurs
-Marchés fermiers et dégustations de produits locaux
-Repas 100% fermiers avec la participation de vignerons et soirées apéro/musical
-Ateliers ludiques : démonstration de filage, cardage et tissage de laine, labour à l’ancienne, atelier nichoir, fabrication de pizza, atelier miel,…
-Balades gourmandes, animations nature et jeux pour enfants, escape game,…
-Activités avec les animaux : balades avec les troupeaux, traite, nourrissage des animaux, éco-paturage,…
Et bien d’autres surprises, pour tous les âges !
Convivialité et découvertes seront au rendez-vous !
Un moment authentique à partager en famille ou entre amis au cœur de nos terroirs !
Vous pouvez contacter chaque ferme pour les questions sur leurs programmes.
Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d’agriculture de France.
Pyrénées Orientales 19 avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie [{« link »: « https://api.bienvenue-a-la-ferme.com/media/info_file/69f8a598e79d5390249339.pdf »}]
Venez passer un week-end festif et gourmand avec les agriculteurs qui vous invitent à leurs fermes ! Fermes en fête Portes ouvertes
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