Fermes en Fête le 6&7 juin au RUCHER DU ROMARIN à Estagel, 3 ROUTE DE MAURY, 66310 Estagel, Estagel

Fermes en Fête le 6&7 juin au RUCHER DU ROMARIN à Estagel 6 et 7 juin 3 ROUTE DE MAURY, 66310 Estagel Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Ingrid et Christophe du Rucher du Romarin vous accueillent dans leur miellerie bio à Estagel le samedi et le dimanche du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !

Les produits de la ferme : Miels bio et produits de la ruche

➡️ AU PROGRAMME :

➡️Samedi 6 juin

11h et 15h : Visite guidée de la miellerie et présentation de l’activité extraction de miel, ouverture de ruche, dégustation de miels, petit concours de dégustation avec 1 pot à gagner. (Limité à 15 personnes)

13h00 : Assiette-repas bio

Fromage de chèvre & miel, charcuterie, crudités, pain, pesto ail des ours, dessert abricots 13€ + 3€ vin nature local

(sur réservation avant le vendredi midi)

➡️Dimanche 7 juin

11h : Visite guidée de la miellerie et présentation de l’activité extraction de miel, ouverture de ruche, dégustation de miels, petit concours de dégustation avec 1 pot à gagner. (Limité à 15 personnes)

13h00 : Assiette-repas bio

Fromage de chèvre & miel, charcuterie, crudités, pain, pesto ail des ours, dessert abricots 13€ + 3€ vin nature local

(sur réservation avant le vendredi midi)

Adresse : 3 ROUTE DE MAURY 66310 ESTAGEL

Contact : 06 30 58 52 43

Un moment convivial, gourmand et enrichissant, à partager en famille ou entre amis !

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 16 FERMES

3 ROUTE DE MAURY, 66310 Estagel 3 ROUTE DE MAURY, 66310 Estagel Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 58 52 43 »}] [{« link »: « https://opusv2-prod.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/267_chambre_dagriculture_-_pyrenees-orientales/FICHIERS/DOCUMENTS_TELECHARGEMENTS/ALIMENTATION___CIRCUITS_DE_PROXIMITE/ACTIVITES_FERMES_EN_FETE_2026.pdf »}]

Venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme ! portes ouvertes fermes bienvenue à la ferme

Rucher du Romarin – Chambre d’agriculture 66