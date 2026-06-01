Fermes en Fête – Le rucher du Romarin, Le rucher du romarin, Estagel
Fermes en Fête – Le rucher du Romarin, Le rucher du romarin, Estagel samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Le rucher du Romarin 6 et 7 juin Le rucher du romarin Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00
13h Assiette-repas bio sur réservation
Repas : fromage de chèvre & miel, charcuterie, crudités, pain, pesto ail des ours, dessert abricots 13€ + 3€ vin nature local
(sur réservation avant le vendredi midi)
Christophe et Ingrid sont des apiculteurs éleveurs, producteurs de miels bio de terroir et de produits de la ruche vendus en direct sur la ferme. Ils proposent des miels de grande qualité et sont toujours prêts à expliquer leurs bienfaits pour la santé.
Le rucher du romarin 3 route de Maury 66310 Estagel Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite guidée de la miellerie et présentation de l’activité extraction de miel, ouverture de ruche, dégustation de miels, petit concours de dégustation avec 1 pot à gagner.
DR
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