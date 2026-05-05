Fermes en Fête – Le verger de Foncoussières, Le verger de Foncoussières, 857 route de Foncoussières, Rabastens

Fermes en Fête – Le verger de Foncoussières 6 et 7 juin Le verger de Foncoussières, 857 route de Foncoussières Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h à 12h30 : visites guidées à 10h et 11h30, du champ au moulin en passant par la meunerie et l’atelier de fabrication des pâtes. Démonstration du moulin meule de pierre. Dégustation de gâteaux fermiers et vente des produits de la ferme.

Le verger de Foncoussières, 857 route de Foncoussières 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cerealesdecocagne.fr »}]

Découverte des vergers et de la serre. Profitez des tables et du magasin de producteurs pour déguster votre pique-nique sur place.

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