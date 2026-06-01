Fermes en Fête – L’Épi De Beaupuy, L’Épi De Beaupuy, Beaupuy

Fermes en Fête – L’Épi De Beaupuy Samedi 6 juin, 10h30 L’Épi De Beaupuy Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

L’Épi De Beaupuy 661 chemin du Pelut 82600 Beaupuy Beaupuy 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « adrien@epidebeaupuy.fr »}]

Visite « du champs au pain » avec découverte de la meunerie et de la boulangerie, soirée fermière avec repas, spectacles et concerts

DR