Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy

Beaupuy

Théâtre La dernière séance

Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes.

Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes. Une troupe de comédiennes se bat pour sauver son théâtre où chaque femme s’épanouit .

Certains propos ne sont pas adaptés au jeune public, conseillé à partir de 10 ans. .

Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 64 47

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English : Théâtre La dernière séance

Le Caméléon sous La Lune presents La dernière séance , an emotionally-charged play ranging from laughter to tears.

L’événement Théâtre La dernière séance Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne