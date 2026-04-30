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Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy

Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy

Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 22 Avenue Belle Colline

Ville : 47200 Beaupuy

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 Tarif réduit

Beaupuy

Théâtre La dernière séance

Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes.
Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes. Une troupe de comédiennes se bat pour sauver son théâtre où chaque femme s’épanouit .
Certains propos ne sont pas adaptés au jeune public, conseillé à partir de 10 ans.   .

Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 64 47 

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English : Théâtre La dernière séance

Le Caméléon sous La Lune presents La dernière séance , an emotionally-charged play ranging from laughter to tears.

L’événement Théâtre La dernière séance Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne

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