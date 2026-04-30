Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy
Théâtre La dernière séance Salle des Fêtes Beaupuy dimanche 28 juin 2026.
Beaupuy
Théâtre La dernière séance
Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes.
Le Caméléon sous La Lune présente la dernière séance , une pièce de théâtre forte en émotions, allant du rire aux larmes. Une troupe de comédiennes se bat pour sauver son théâtre où chaque femme s’épanouit .
Certains propos ne sont pas adaptés au jeune public, conseillé à partir de 10 ans. .
Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 81 64 47
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English : Théâtre La dernière séance
Le Caméléon sous La Lune presents La dernière séance , an emotionally-charged play ranging from laughter to tears.
L’événement Théâtre La dernière séance Beaupuy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Val de Garonne