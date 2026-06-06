Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais ! Route de la Cave Beaupuy
Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais ! Route de la Cave Beaupuy jeudi 23 juillet 2026.
Beaupuy
Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais !
Route de la Cave Cave Les Marmandais Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Un concert, 4 food trucks, des dégustations et une ambiance bodega 100% Sud-Ouest à la cave Les Marmandais.
Un concert, 4 food trucks, des dégustations et une ambiance bodega 100% Sud-Ouest à la cave Les Marmandais. .
Route de la Cave Cave Les Marmandais Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais !
A concert, 4 food trucks, tastings and a 100% South-West bodega atmosphere at the Les Marmandais winery.
L’événement Les Apéros Bop’ Cave Les Marmandais ! Beaupuy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Val de Garonne
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