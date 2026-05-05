Fermes en Fête – Les 3 Têtus, Les 3 Têtus, Cahuzac-sur-Vère
Fermes en Fête – Les 3 Têtus, Les 3 Têtus, Cahuzac-sur-Vère samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Les 3 Têtus Samedi 6 juin, 10h00 Les 3 Têtus Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
De 10h à 21h. Dégustation, visite des vignes et de la cave à
partir de 10h. Food truck le midi et apéritif fermier vigneron (association
mets/vins) à partir de 18h30.
Les 3 Têtus 1851 route de cordes – 81140 Cahuzac-sur-Vère Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@les3tetus.fr »}]
Dégustation, visite des vignes et de la cave à partir de 10h.
DR