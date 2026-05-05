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Fermes en Fête – Les 3 Têtus, Les 3 Têtus, Cahuzac-sur-Vère

Fermes en Fête – Les 3 Têtus, Les 3 Têtus, Cahuzac-sur-Vère

Fermes en Fête – Les 3 Têtus, Les 3 Têtus, Cahuzac-sur-Vère samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les 3 Têtus

Adresse : 1851 route de cordes - 81140 Cahuzac-sur-Vère

Ville : 81140 Cahuzac-sur-Vère

Département : Tarn

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – Les 3 Têtus Samedi 6 juin, 10h00 Les 3 Têtus Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

De 10h à 21h. Dégustation, visite des vignes et de la cave à
partir de 10h. Food truck le midi et apéritif fermier vigneron (association
mets/vins) à partir de 18h30.

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Dégustation, visite des vignes et de la cave à partir de 10h.

DR