Fermes en Fête – Les bufflonnes de Peyras, Les bufflonnes de Peyras, Parisot

Fermes en Fête – Les bufflonnes de Peyras Samedi 6 juin, 14h00 Les bufflonnes de Peyras Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 14h à 18h. Cueillette de fraises de plein champ et vente

de produits tout l’après-midi. A 15h et 17h : visite guidée de la ferme et

rencontre des bufflonnes. A 16h goûter fermier sur réservation :

Mozzarellas fermières et yaourts au lait de bufflonne, jus de pomme

(5 €/pers).

Les bufflonnes de Peyras 895 route de Loupiac – 81310 Parisot Parisot 81310 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « bufflonnes.peyras@gmail.com »}]

Découverte des vergers et de la serre. Profitez des tables et du magasin de producteurs pour déguster votre pique-nique sur place.

DR