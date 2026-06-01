Fermes en Fête – Les porcs du coteau de Charlas, Les Porcs du Coteau de Charlas, Charlas

Fermes en Fête – Les porcs du coteau de Charlas 6 et 7 juin Les Porcs du Coteau de Charlas Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation et visite de la maternité, des élevages et des parcs en plein air en balade à calèche.

Activités jeux de piste pour enfants et pour les parents.

Petite restauration sur place sur réservation.

Marché de producteurs.

Les Porcs du Coteau de Charlas 7 chemin de la Seguy 31350 Charlas Charlas 31350 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 98 32 27 »}]

Élevage plein air de cochons noirs, culture de céréales

DR