Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses

Fermes en Fête – Plein Air Gourmand Dimanche 7 juin, 10h00 Plein Air Gourmand Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h à 18h. Au programme : visite de la fermette,

fabrication et dégustation de jus de pomme fermier. Pour le repas de midi :

assiette de charcuterie, cochon de lait à la broche, pommes de terre rôties,

banane au chocolat et chamallows grillés (25€/pers). Buvette à

disposition, et repas en plein air.

Plein Air Gourmand 167 route de Calmels 81260 Esperausses Espérausses 81260 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « arnaud.dellolio@hotmail.fr »}]

Visite de la fermette

DR