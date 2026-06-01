Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses
Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Plein Air Gourmand Dimanche 7 juin, 10h00 Plein Air Gourmand Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
De 10h à 18h. Au programme : visite de la fermette,
fabrication et dégustation de jus de pomme fermier. Pour le repas de midi :
assiette de charcuterie, cochon de lait à la broche, pommes de terre rôties,
banane au chocolat et chamallows grillés (25€/pers). Buvette à
disposition, et repas en plein air.
Plein Air Gourmand 167 route de Calmels 81260 Esperausses Espérausses 81260 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « arnaud.dellolio@hotmail.fr »}]
Visite de la fermette
DR