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Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses

Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses

Fermes en Fête – Plein Air Gourmand, Plein Air Gourmand, Espérausses dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Plein Air Gourmand

Adresse : 167 route de Calmels 81260 Esperausses

Ville : 81260 Espérausses

Département : Tarn

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Plein Air Gourmand Dimanche 7 juin, 10h00 Plein Air Gourmand Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De 10h à 18h. Au programme : visite de la fermette,
fabrication et dégustation de jus de pomme fermier. Pour le repas de midi :
assiette de charcuterie, cochon de lait à la broche, pommes de terre rôties,
banane au chocolat et chamallows grillés (25€/pers). Buvette à
disposition, et repas en plein air.

Plein Air Gourmand 167 route de Calmels 81260 Esperausses Espérausses 81260 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « arnaud.dellolio@hotmail.fr »}]
Visite de la fermette

DR