Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy

Château de Sainte Foy Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Producteurs, artistes, associatifs du 47 se sont réunis pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.

17h Démonstration et initiation à l’escrime moderne et médiévale

17h-19h Visite guidée du château sur réservation

20h30 Concert Joc de Cordas Quintette.

Château de Sainte Foy Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 90 59 75

English : Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy

Producers, artists and associations from the 47 region come together during the summer season to showcase their skills in a festive setting.

5pm: Demonstration and initiation to modern and medieval fencing

5pm-7pm: Guided tour of the château (reservation required)

8:30pm: Concert by Joc de Cordas Quintet.

L’événement Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy Anthé a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot