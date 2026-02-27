Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy Anthé
Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy Anthé mercredi 8 juillet 2026.
Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy
Château de Sainte Foy Anthé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Producteurs, artistes, associatifs du 47 se sont réunis pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.
17h Démonstration et initiation à l’escrime moderne et médiévale
17h-19h Visite guidée du château sur réservation
20h30 Concert Joc de Cordas Quintette.
Producteurs, artistes, associatifs du 47 se sont réunis pendant la saison estivale afin de présenter leurs savoir-faire dans un cadre festif.
17h Démonstration et initiation à l’escrime moderne et médiévale
17h-19h Visite guidée du château sur réservation
20h30 Concert Joc De Cordas Quintette. .
Château de Sainte Foy Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 90 59 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy
Producers, artists and associations from the 47 region come together during the summer season to showcase their skills in a festive setting.
5pm: Demonstration and initiation to modern and medieval fencing
5pm-7pm: Guided tour of the château (reservation required)
8:30pm: Concert by Joc de Cordas Quintet.
L’événement Fermes en Fête Soirée d’inauguration au château Sainte Foy Anthé a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot