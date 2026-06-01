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Fermes en Fête – Spiruline du Rousillon, Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey, Llupia

Fermes en Fête – Spiruline du Rousillon, Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey, Llupia

Fermes en Fête – Spiruline du Rousillon, Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey, Llupia samedi 6 juin 2026.

Lieu : Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey

Adresse : 66300 Llupia

Ville : 66300 Llupia

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Spiruline du Rousillon 6 et 7 juin Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samuel vous ouvre les portes de sa ferme pour une visite au
coeur de cette culture fascinante.
Ensuite, vous vous retrouverez pour un moment d’échanges
et de réponses à vos questions. Vous parlerez des bienfaits
de la spiruline, de son intégration dans votre alimentation et
de son rôle à venir.
Et pour éveiller vos papilles, une dégustation originale à base
de spiruline vous sera proposée.

Spiruline du Rousillon, Lieu-dit la vigne del Rey 66300 Llupia Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite guidée et dégustation

DR

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