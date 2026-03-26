SOIRÉE THÉÂTRE Llupia
SOIRÉE THÉÂTRE Llupia vendredi 12 juin 2026.
SOIRÉE THÉÂTRE
Rue de la Carrerasse Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Théâtre L’œil en coulisse le trou de la sécu ….
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Rue de la Carrerasse Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 54 67
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Théâtre L??il en coulisse le trou de la sécu ….
L’événement SOIRÉE THÉÂTRE Llupia a été mis à jour le 2026-03-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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