SOIRÉE THÉÂTRE

Rue de la Carrerasse Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Théâtre L’œil en coulisse le trou de la sécu ….

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Rue de la Carrerasse Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 54 67

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Théâtre L??il en coulisse le trou de la sécu ….

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE Llupia a été mis à jour le 2026-03-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME