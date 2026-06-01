Fermes en Fête – Terres Ardentes, Terres Ardentes, Roquepine

Fermes en Fête – Terres Ardentes Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Terres Ardentes Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Production d’huiles (olive, tournesol, colza et aromatisées), vergers d’oliviers et amandiers, ail et vente directe.

10h ou 15h Visite-découverte : accueil autour d’un verre, présentation des productions de la ferme et visite de l’atelier de transformation (presse à huile), dégustation des huiles.

Boutique ouverte de 9h30-12h et 14h-18h.

Pour info Visite gratuite

Réservation par SMS jusqu’au 2 juin au 07 50 68 93 15.

Terres Ardentes 36 route de Blaziert 32100 Blaziert Roquepine 32100 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-tenareze/ »}]

Visite de l’huilerie et dégustation avec Audrey (réservation jusqu’au 2 juin)

DR