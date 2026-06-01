Fermes en Fête – Verger du Cantaou, Verger du Cantaou, Panassac

Fermes en Fête – Verger du Cantaou Dimanche 7 juin, 09h30 Verger du Cantaou Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

9h30 à 12h Accueil gourmand au milieu des vergers de noisettes si beau temps (ou serre myrtilles si mauvais temps) avec dégustation fruits du moment et noisettes, explication des cultures en déambulation dans les serres et vergers (myrtilles, noisettes, raisin de table).

Pour info Tarif : 8 € / adulte

Réservation jusqu’à la veille au 06 03 10 70 85.

Verger du Cantaou 32140 Panassac Panassac 32140 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-astarac/ »}]

Rencontre gourmande avec Nadine et Henri au milieu des vergers si beau temps (ou sous la serre) avec explication des diverses cutures et dégustations du moment // Réservation jusqu’à la veille

DR