Fermes en Fête – Ver’laine Mohair, Ver’laine Mohair, Técou

Fermes en Fête – Ver’laine Mohair 6 et 7 juin Ver’laine Mohair Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

De 11h à 17h30. Visites guidées à 11h, 14h et 16h :

découverte de la chèvre Angora et des animaux de la ferme, ainsi que des

différentes étapes de transformation du Mohair (cardage, filage). Balade

nature autour des prairies naturelles et pause gourmande à chaque visite,

avec café et jus de fruits offerts, gaufres et crêpes en supplément.

Ver’laine Mohair 87 chemin de la Gadalié 81600 Cadalen Técou 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ber.lioz77@orange.fr »}]

Découverte de la chèvre Angora et des animaux de la ferme

DR