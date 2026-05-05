Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fermes en Fête – Ver’laine Mohair, Ver’laine Mohair, Técou

Fermes en Fête – Ver’laine Mohair, Ver’laine Mohair, Técou

Fermes en Fête – Ver’laine Mohair, Ver’laine Mohair, Técou samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ver’laine Mohair

Adresse : 87 chemin de la Gadalié 81600 Cadalen

Ville : 81600 Técou

Département : Tarn

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Ver’laine Mohair 6 et 7 juin Ver’laine Mohair Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

De 11h à 17h30. Visites guidées à 11h, 14h et 16h :
découverte de la chèvre Angora et des animaux de la ferme, ainsi que des
différentes étapes de transformation du Mohair (cardage, filage). Balade
nature autour des prairies naturelles et pause gourmande à chaque visite,
avec café et jus de fruits offerts, gaufres et crêpes en supplément.

Ver’laine Mohair 87 chemin de la Gadalié 81600 Cadalen Técou 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ber.lioz77@orange.fr »}]
Découverte de la chèvre Angora et des animaux de la ferme

DR

À voir aussi à Tecou (Tarn)