Féron’Arts, le festival à coucher dehors !, Féron, Féron

Féron’Arts, le festival à coucher dehors ! 14 – 16 août Féron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T00:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-16T00:00:00+02:00 – 2026-08-16T23:59:00+02:00

Un petit coup d’œil dans le rétro… mais pas trop !

Cette année 2026 sera une année MÉMORABLE pour l’équipe des Féron’Arts : une année anniversaire, celle des 30 ans du festival !

Vous vous en souvenez peut-être ? Remontons à l’année… 1996 ! Que faisions-nous l’été de cette année-là ? Où étions-nous ?

Pour celles et ceux qui étaient déjà féronais à cette époque, le 3ᵉ week-end de septembre 1996 fut marqué par le cinéma et la venue du producteur Christophe Rossignon… Peut-être étiez-vous présents ? C’est difficile à croire, mais c’était il y a 30 ans déjà… et certains d’entre nous étaient (beaucoup) plus jeunes !

Depuis, d’années paires en années paires, le festival a évolué : l’offre et les lieux de programmation se sont étoffés, le cabaret a changé plusieurs fois de place, l’équipe s’est développée, certains sont partis, d’autres sont arrivés. Les habitants du centre, qui ouvrent chaque fois leurs portes de grange ou de garage aux artistes et artisans d’art, sont eux aussi allés et venus, au gré des déménagements et des départs… ainsi va la vie dans un village !

Puis, il y a eu les Impaires, petites soeurs des Paires , des ateliers d’artistes, une nouvelle école, l’installation de la compagnie La Baraque Liberté à Féron pour un rayonnement sur le territoire, une nouvelle salle polyvalente… Autant de projets, soutenus ou mis en place par la commune, qui ont façonné le visage du festival en même temps que celui du village.

Mais en 30 ans, l’envie de faire ensemble n’a jamais changé : l’envie d’accueillir, d’ouvrir le village, de partager le beau, le drôle, le sensible, de vivre le collectif… et bien sûr de nous rassembler pour faire la fête !

Cette envie est toujours là, bien présente. Même si, pour les bénévoles sur le pont depuis les débuts, les années ont passé ; même si tout grince, tout craque, et que, pour eux, gérer la fermeture ET l’ouverture du festival devient chaque année un peu plus sportif, l’histoire, les gestes et l’énergie se transmettent depuis plusieurs années déjà, avec solidité et enthousiasme, pour que l’aventure continue.

Pour toutes ces raisons, 2026, année de nos 30 ans, marque un tournant : un moment pour regarder le chemin parcouru, accepter que certaines pages se tournent — parce que le temps passe, parce que les rôles évoluent — et faire de ces changements une nouvelle étape de l’aventure des Féron’Arts.

Alors, depuis septembre, on discute, on tâtonne, on cherche des solutions, on rêve, on invente… Mais c’est sûr : 2026 ne ressemblera à aucune autre édition, tout en préservant l’essentiel — impertinence, liberté, fantaisie, créativité, esprit débrouille et convivialité. Vous l’avez reconnu, bien sûr : c’est l’esprit Féron’Arts !

Et si le festival 2026 sera marqué par ces changements, on tient aujourd’hui à rendre hommage à quelque chose d’indéniablement certain, stable, indéboulonnable, un truc sur lequel on n’a vraiment aucun doute : RIEN n’aurait été possible sans VOUS — les habitants, les bénévoles, la commune, les prêteurs de lieux, de matériel, de coups de mains, VOUS, les exposants, les artistes et techniciens et VOUS, les festivaliers.

30 ans d’encouragements, de coups de pouce, d’huile de coude, de « oui, pas de problème », de « t’inquiète, j’arrive », de sourires, de renforts de dernière minute et de bouche-à-oreille… 30 ans de tout ça, ça fait une asso, ça fait un village, ça fait un festival !

On est encore là… et on vous attend cet été, du 14 au 16 août, pour fêter ça !

Féron Féron Féron 59610 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://feronarts.com/ »}]

Cette année 2026 sera une année MÉMORABLE pour l’équipe des Féron’Arts : une année anniversaire, celle des 30 ans du festival ! Musique Arts de la rue

DR