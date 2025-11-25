Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron
Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron lundi 12 octobre 2026.
Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron
place Féron Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-12 10:00:00
fin : 2026-12-14 13:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Marché de producteurs locaux bio ou conventionnels et d’artisans locaux.
De 10h à 13h Place du village
Venez faire le plein de bons produits et passer un moment convivial au cœur du village !
.
place Féron 59610 Nord Hauts-de-France +33 3 27 60 10 46 mairiedeferon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Market featuring local organic and conventional producers and local artisans.
From 10am to 1pm ? Village square
Come and stock up on good produce and spend a convivial moment in the heart of the village!
L’événement Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme de l’Avesnois