Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron

place Féron Nord

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2026-10-12 10:00:00

fin : 2026-12-14 13:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Marché de producteurs locaux bio ou conventionnels et d’artisans locaux.

De 10h à 13h Place du village

Venez faire le plein de bons produits et passer un moment convivial au cœur du village !

place Féron 59610 Nord Hauts-de-France +33 3 27 60 10 46 mairiedeferon@wanadoo.fr

English :

Market featuring local organic and conventional producers and local artisans.

From 10am to 1pm ? Village square

Come and stock up on good produce and spend a convivial moment in the heart of the village!

L’événement Marché de l’Avesnois® bio et de terroir de Féron Féron a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme de l’Avesnois