Mouterre-sur-Blourde

Fesitval Musiqu’à l’eau: concert de La Source

Stade Mouterre-sur-Blourde Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le duo revient en acoustique pour cette première date de Musiqu’à l’eau ! Ce duo est une rencontre entre Mélodie Orru et Pierre Le Bourgeois. Ensemble, ils composent des chansons sensibles avec pour fil, l’eau. Ces chansons portent en elles la beauté des transformations, de la vie, de l’amour, du renouveau.

Diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre, avec le soutien de la commune de Mouterre. .

Stade Mouterre-sur-Blourde 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Fesitval Musiqu’à l’eau: concert de La Source

L’événement Fesitval Musiqu’à l’eau: concert de La Source Mouterre-sur-Blourde a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne