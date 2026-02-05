Informations pratiques

Schwindratzheim

Fessti Jeux Festival du Jeu

25 rue de la Zorn Schwindratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Nouvelle édition du Fessti Jeux à Schwindratzheim, festival du jeu pour petits et grands.

En partenariat avec l’association Drôles de Jeux.

Fessti Jeux c’est un peu comme le Messti, mais avec des jeux. C’est un événement ludique destiné à rassembler les passionnés, les curieux et les novices, pour célébrer ensemble le plaisir du jeu sous toutes ses formes.

Pendant deux jours, les participants peuvent découvrir et jouer à une large sélection de jeux de société et de jeux de rôles. Des classiques indémodables aux dernières nouveautés, chacun trouve son bonheur.

A dés vaillants, rien d’impossible telle est la devise de D’rôles de Jeux . Venez jouer ou essayer parmi plus de cent jeux de société, de plateau à Schwindratzheim lors des Fessti’Jeux. Des experts sont là pou vous initier ou faire progresser. Pour toute la famille, un moment de bonheur. 0 .

25 rue de la Zorn Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est contact@aipz.fr

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English :

Another edition of Fessti Jeux in Schwindratzheim, a games festival for young and old.

L’événement Fessti Jeux Festival du Jeu Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg