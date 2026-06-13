Fest Ar Mor #5 Port du Tinduff Plougastel Daoulas Plougastel Daoulas

Les parents d’élèves de Skol Diwan Plougastell ont le plaisir de vous inviter à la cinquième édition de Fest Ar Mor, la grande kermesse de la mer !

Dans ce cadre magnifique que nous offre le port du Tinduff de Plougastel-Daoulas, la fête fera la place belle au patrimoine maritime de la rade de Brest ainsi qu’à la culture bretonne.

Ainsi, vous retrouverez au fil de la journée : animations terrestres et nautiques pour petits et grands (dont la très fameuse course à la godille !), des balades en vieux gréements, des spectacles, des concerts et une buvette et restauration bio et locale en continu sur la journée.

De quoi régaler toute la famille de 10h à minuit ! Nous vous espérons nombreux.ses pour partager ce joli moment de fête avec nous !

Tout public – Prix libre en soutien à Skol Diwan Plougastell