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Fest Ar Mor #5 Port du Tinduff Plougastel Daoulas Plougastel Daoulas

Fest Ar Mor #5 Port du Tinduff Plougastel Daoulas Plougastel Daoulas

Fest Ar Mor #5 Port du Tinduff Plougastel Daoulas Plougastel Daoulas samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Port du Tinduff Plougastel Daoulas

Adresse : Port du Tinduff

Ville : 29470 Plougastel Daoulas

Département : 29

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 23:59

Tarif : prix libre

Les parents d’élèves de Skol Diwan Plougastell ont le plaisir de vous inviter à la cinquième édition de Fest Ar Mor, la grande kermesse de la mer !
Dans ce cadre magnifique que nous offre le port du Tinduff de Plougastel-Daoulas, la fête fera la place belle au patrimoine maritime de la rade de Brest ainsi qu’à la culture bretonne.
Ainsi, vous retrouverez au fil de la journée : animations terrestres et nautiques pour petits et grands (dont la très fameuse course à la godille !), des balades en vieux gréements, des spectacles, des concerts et une buvette et restauration bio et locale en continu sur la journée.
De quoi régaler toute la famille de 10h à minuit ! Nous vous espérons nombreux.ses pour partager ce joli moment de fête avec nous !
Tout public – Prix libre en soutien à Skol Diwan Plougastell

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