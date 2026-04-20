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Fest deiz à Meneham Sur aire à danser devant le bistrot Kerlouan

Fest deiz à Meneham Sur aire à danser devant le bistrot Kerlouan dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Sur aire à danser devant le bistrot

Adresse : Site de Meneham

Ville : 29890 Kerlouan

Département : Finistère

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Kerlouan

Fest deiz à Meneham

Sur aire à danser devant le bistrot Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Fest deiz sur le site de Meneham en Kerlouan !

Organisé par l’association Avel Deiz.
Groupes Troadig et Brujun à partir de 15 heures.
En plein air sur aire à danser et sol stabilisé.
Ouvert à tout public, danseurs amateurs ou confirmés.

Vente occasionnelle de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village à partir de 14h30.   .

Sur aire à danser devant le bistrot Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 98 23 50 75 

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English : Fest deiz à Meneham

L’événement Fest deiz à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-04-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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