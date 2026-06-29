Fest Deiz au Blackrock Irish Pub Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau

Landerneau

Fest Deiz au Blackrock Irish Pub

Rue du Chanoine Kerbrat Place des Négociants Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19

Organisation d’un Fest-Deiz hebdomadaire à Landerneau Été 2026

Tout au long du mois de juillet 2026, la ville de Landerneau vibrera au rythme de la musique bretonne avec l’organisation d’un Fest-Noz hebdomadaire le mercredi à partir de 18h00. Cet événement incontournable se déroulera sur la place des Négociants, juste devant le célèbre BlackRock Irish Pub, un lieu emblématique de convivialité et de fête.

Pensé comme un rendez-vous estival festif et intergénérationnel, ce Fest-Deiz est orchestré par le musicien breton Malo Le Gall, reconnu pour son engagement dans la valorisation des traditions musicales de Bretagne. Chaque semaine, habitants et visiteurs auront l’occasion de se retrouver pour partager un moment unique mêlant danse, musique live et ambiance chaleureuse.

Le Fest-Noz, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, est bien plus qu’un simple événement c’est une immersion dans la culture bretonne, où les danses traditionnelles comme l’an dro, la gavotte ou le hanter dro rassemblent toutes les générations. Que vous soyez danseur confirmé ou débutant, tout est pensé pour favoriser la participation et le plaisir collectif.

Grâce à son emplacement central à Landerneau, la place des Négociants offre un cadre idéal. Entre amis, en famille ou entre collègues, chacun pourra savourer l’ambiance festive, accompagnée de boissons et de spécialités locales proposées à proximité du BlackRock Irish Pub.

Cet événement s’inscrit comme un rendez-vous phare de l’été 2026 en Bretagne, attirant touristes et passionnés de culture bretonne. Facile d’accès et gratuit, il contribue à dynamiser le centre-ville et à renforcer le lien social autour d’une tradition vivante. .

Rue du Chanoine Kerbrat Place des Négociants Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English :

L’événement Fest Deiz au Blackrock Irish Pub Landerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS