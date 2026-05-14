Exposition les Bretagnes de Coco de Lilia Ateliers Lafayette Landerneau
Exposition les Bretagnes de Coco de Lilia Ateliers Lafayette Landerneau mercredi 1 juillet 2026.
Landerneau
Exposition les Bretagnes de Coco de Lilia
Ateliers Lafayette 11 rue Lafayette Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-09-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Les Ateliers présentent l’exposition les Bretagnes de Coco de Lilia
On les appelait les Bretagnes , ces toiles de lin qui ont fait l’âge d’or de la notre région du 16e au 18e siècle. Depuis 2020, le lin breton renaît !
Le blanc vient juste rehausser la toile de lin naturel, toutes ses nuances, son côté à la fois brut et doux. Ce mariage simple permet à notre imaginaire un nouveau regard sur des lieux emblématiques et poétiques de notre Finistère.
Lilia est mon antre d’où je peins comme une évidence ce pays dont je suis amoureuse.
Une exposition qui fera écho au patrimoine de Landerneau en valorisant le lin, support central de ces tableaux. .
Ateliers Lafayette 11 rue Lafayette Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 30 82 02 81
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English : Exposition les Bretagnes de Coco de Lilia
L’événement Exposition les Bretagnes de Coco de Lilia Landerneau a été mis à jour le 2026-05-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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