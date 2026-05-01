Spectacle Poupenn par Eskell an Elorn Centre Culturel Le Family Landerneau

Landerneau

Spectacle Poupenn par Eskell an Elorn

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre du projet Faltaziañ, l’association Eskell an Elorn présentera sa nouvelle création à Landerneau en avant-première.

Poupenn (Chrysalide) est un spectacle chorégraphique hybride, qui utilise différents langages (breton, contemporain, théâtre). Ce spectacle naît de l’écho entre la maladie individuelle et le déclin d’un groupe explorant le thème universel de la finitude, en s’appuyant sur une gestuelle organique pour traduire nos vulnérabilités.

Eskell an Elorn vous invite à venir découvrir cette création le jeudi 14 mai en extérieur, sur le côté gauche du Family. .

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 7 67 13 72 36

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English : Spectacle Poupenn par Eskell an Elorn

L’événement Spectacle Poupenn par Eskell an Elorn Landerneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS