L’instant Philo Médiathèque Per Jakez Hélias Landerneau

L’instant Philo

Médiathèque Per Jakez Hélias 1 rue de la petite palud Landerneau Finistère

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Yan Marchand, philosophe, animera la discussion autour de la question suivante vivons-nous dans une société de contrôle ?

Appareils de surveillance, biométrie, commerce des données personnelles, poids du numérique et des médias dans la genèse de nos opinions et même de nos choix les plus intimes… Constat d’un affreux parano, ou vivons-nous réellement dans une société de contrôle ?

Alors souriez, car pendant une heure de philosophie vous ne serez pas filmés !

Gratuite et ouverte à tous.

