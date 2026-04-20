Vide dressing au manoir de Keranden ! Rue Jéhan Bazin Landerneau
Vide dressing au manoir de Keranden ! Rue Jéhan Bazin Landerneau dimanche 31 mai 2026.
Landerneau
Vide dressing au manoir de Keranden !
Rue Jéhan Bazin Manoir de Keranden Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
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Rue Jéhan Bazin Manoir de Keranden Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 83 84 51 65
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English : Vide dressing au manoir de Keranden !
L’événement Vide dressing au manoir de Keranden ! Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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