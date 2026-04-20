Vide dressing au manoir de Keranden ! Rue Jéhan Bazin Landerneau

Landerneau

Vide dressing au manoir de Keranden !

Rue Jéhan Bazin Manoir de Keranden Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vos placards débordent de vêtements et vous souhaitez faire de la place pour l’été ?

Venez vendre ce qui encombre vos tiroirs ou chiner de belles pièces à petits prix !

Articles de seconde main vêtements, chaussures et accessoires.

Le moment parfait pour donner une seconde vie à vos vêtements !

Exposants particuliers bienvenus articles de seconde main adultes et jeunes adultes (à partir de 14 ans) uniquement. Inscription des exposants sur HelloAsso. .

Rue Jéhan Bazin Manoir de Keranden Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 83 84 51 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide dressing au manoir de Keranden !

L’événement Vide dressing au manoir de Keranden ! Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS