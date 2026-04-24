Landerneau

Performance D’un seul tenant

Centre-ville Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Née en 1991, Lucie Malbéqui vit et travaille à Crozon.

Ses sculptures, à la lisière de l’utilitaire, marquent une accointance entre art et artisanat. Les matériaux sont récupérés, cueillis, teints par des plantes, cuisinés.

Cette écologie de travail engage à faire avec ce qui est là. Le textile permet des dispositifs légers,

transportables des surfaces-abris qui se déploient. Fragiles et pragmatiques, ce sont des seuils, des épidermes, qui séparent autant qu’ils relient. Lors d’événements, les actions ne sont pas spécialement performantes, pas vraiment spectaculaires, Lucie y dresse le portrait des territoires et des personnes rencontrées.

La performance D’un seul tenant

Se parer de fibres et danser pour rencontrer, jouer, échanger. Que fut la fête, que permet-elle?

En dialoguant avec le cercle celtique Eskell an Elorn et le trio de musicien.nes, Garlonn, Malo et Nolwenn, nous pensons ce qui nous rassemble.

Une flûte, des gestes, une harpe, une guitare et une voix, des corps qui dansent, autour, avec, dans les fils entremêlés, questionnent sur ce qui nous couvre, d’un seul tenant.

– Cette performance en coeur de ville

* Place Scouarnec

* rue Lafayette .

Centre-ville Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

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English : Performance D’un seul tenant

L’événement Performance D’un seul tenant Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS