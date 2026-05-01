Landerneau

Fête de la Nature

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-20

Pour la seizième édition nationale de la Fête de la Nature, la Ville de Landerneau s’associe à une dizaine de partenaires locaux et régionaux pour proposer cinq jours d’animations gratuites autour de la biodiversité sorties naturalistes, conférences, chantiers participatifs, ateliers, et un grand rassemblement familial le dimanche 24 mai aux Jardins des Bénédictines. Une semaine pour (re) découvrir la richesse du vivant !

Au programme

– Mercredi 20 mai biodéchets et compostage

La semaine s’ouvre avec une animation sur les biodéchets organisée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) avec les jeunes de la Maison Pour Tous. Compostage, réduction des déchets organiques, gestes du quotidien une entrée en matière concrète pour aborder la semaine sous l’angle du lien entre alimentation, sol et biodiversité.

– Jeudi 21 mai les poissons migrateurs de l’Élorn

Eau & Rivières de Bretagne propose une sortie scolaire sur les milieux aquatiques, permettant à des élèves de découvrir les berges de l’Élorn et les enjeux liés à la qualité de l’eau et à la continuité écologique des cours d’eau.

Le soir, de 18h à 20h, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et l’association Bretagne Grands Migrateurs animent une conférence grand public sur les poissons migrateurs de l’Élorn saumons, lamproies, anguilles, aloses. Ces espèces emblématiques qui remontent chaque année depuis l’Atlantique vers leurs zones de reproduction. Entrée libre.

– Vendredi 22 mai chauves-souris et enquête sur les canettes

Le lycée de l’Élorn participe à un chantier participatif à la Briqueterie pour aménager un refuge à chauves-souris pose de gîtes, réflexion sur les trames noires et l’éclairage artificiel, sensibilisation à ces mammifères encore mal connus mais essentiels à l’équilibre des écosystèmes.

Dans le même temps, une enquête sur les canettes est organisée les participants collectent les bouteilles abandonnées dans l’espace public, véritables pièges mortels pour les micromammifères, et en extraient les données précieuses pour l’étude de la faune locale. Animation réalisée avec la résidence Domitys à 14h30.

– Samedi 23 mai sur les traces des poissons migrateurs

L’Office Français de la Biodiversité propose une balade le long de l’Élorn sur les traces des poissons migrateurs, dans la continuité de la conférence du jeudi soir. L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Élorn présente quant à elle la station de comptage de Kerhamon au public. Deux créneaux sont proposés 10h-12h et 14h-16h, avec un maximum de 15 participants par session. Sur inscription à l’adresse abc@mairie-landerneau.fr

– Dimanche 24 mai le temps fort aux Jardins des Bénédictines

De 10h à 18h, les Jardins des Bénédictines, écrin de verdure au cœur de Landerneau, accueillent le cœur de l’événement. Accès entièrement libre et gratuit. Une dizaine de stands et d’animations pour tous les âges seront proposés. .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Nature

L’événement Fête de la Nature Landerneau a été mis à jour le 2026-05-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS