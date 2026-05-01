Performance W.a.t.e.r.l.o.g Landerneau

Landerneau

Performance W.a.t.e.r.l.o.g

Quai de Léon Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

– Dans le cadre de l’exposition W.A.T.E.R.L.O.G., qui se déroule du 1er au 31 mai 2026

Née dans le contexte de l’après-tempête Ciarán, W.A.T.E.R.L.O.G. (Ways of Acting Through Ecological Repair, Local Observation and Gestures. Projet labellisé dans le cadre de l’appel à projets Incubation interdisciplinaire de la Maison des sciences humaines et sociales en Bretagne (MSHB)) prend appui sur les arbres abattus pour engager une recherche située sur les formes de résilience, de transformation et de création collective. Conçue comme une plateforme de recherche-création, elle fait du geste, de l’expérimentation et de la fabrication, des modes d’enquête autant que des formes de production plastique.

À la croisée de l’art, du design, des savoir-faire artisanaux, de l’archéologie expérimentale et de l’anthropologie de l’environnement, le projet déploie une méthode interdisciplinaire et immersive, ancrée dans l’expérience directe des matériaux, des sites et des temporalités qu’ils condensent.

Ici, l’archéologie n’est pas convoquée comme reconstitution mais comme lecture des traces une manière d’observer, dans la matière, les indices d’un geste, d’un usage possible, d’une forme en suspens.

Pensée comme un cabinet de curiosités contemporain, l’exposition rassemble des objets issus d’un travail de sculpture, d’écoute et de transformation du bois. Entre reliques, outils, fragments et artefacts sans fonction assignée, ces formes composent un ensemble ambigu, à la fois familier et énigmatique, comme si elles provenaient de fouilles prospectives, tout en faisant affleurer des imaginaires liés à l’objet rituel, à l’artefact technique, ou à certaines généalogies de la sculpture moderne et de l’abstraction.

Certaines évoquent des formes organiques, des masques ou des accessoires ; toutes portent la trace de gestes de taille, de creusement, d’évidement ou de carbonisation.

– Performance du 23 mai 2026

Pendant le festival, une vitrine sur le Pont de Rohan (13 rue du Pont), accueille une exposition de formes sculptées et de captations vidéos issues des chantiers immersifs de W.a.t.e.r.l.o.g.

Au centre, la vidéo révèle ces opérations et rappelle que l’exposition ne présente pas seulement des objets achevés, mais les restes actifs d’un processus où matière, outil, corps et temps agissent ensemble.

Cette performance, présente la pirogue qui sera activée, en lien avec la rivière Elorn. .

Quai de Léon Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Performance W.a.t.e.r.l.o.g

L’événement Performance W.a.t.e.r.l.o.g Landerneau a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS