Visite guidée Exposition Warhol Fonds Hélène & Édouard Leclerc Landerneau
Visite guidée Exposition Warhol Fonds Hélène & Édouard Leclerc Landerneau samedi 6 juin 2026.
Landerneau
Visite guidée Exposition Warhol
Fonds Hélène & Édouard Leclerc 4 Rue des Capucins Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir l’exposition dédiée à l’icône du Pop Art lors d’une visite accompagnée !
Cet été, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc invite ses publics à partir avec WARHOL à la poursuite du rêve américain. Un rêve vu à travers les yeux d’Andrew Warhola, fils d’immigrés qui connaît très tôt le succès comme graphiste publicitaire, avant de devenir l’une des figures artistiques les plus identifiables et influentes du XXe siècle Andy Warhol.
Une exposition en collaboration avec The Andy Warhol Museum de Pittsburgh.
Visites accompagnées tous les jours à 11h et 16h30, sur réservation.
Réservations de groupe via mediation@fhel.fr .
Fonds Hélène & Édouard Leclerc 4 Rue des Capucins Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 29 62 47 78
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English :
L’événement Visite guidée Exposition Warhol Landerneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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