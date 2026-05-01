Spectacle Le café du temps Centre Culturel Le Family Landerneau

Landerneau

Spectacle Le café du temps

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Préparez-vous à embarquer pour une aventure drôle, musicale et pleine d’énergie à travers les décennies !

Dans le chaleureux café Chez Mélodie , Cora, une serveuse rêveuse, aspire à vivre librement et à suivre ses rêves malgré le regard des autres. Autour d’elle gravitent trois personnages hauts en couleur Fred, un client grincheux mais terriblement attachant, Norbert, un rockeur nostalgique convaincu que les années 70 étaient l’âge d’or de la musique, et Aurore, une étudiante ultra-connectée qui vit au rythme des réseaux sociaux et des nouvelles technologies.

Lorsqu’un mystérieux juke-box s’emballe, les quatre personnages se retrouvent propulsés dans un incroyable voyage musical à travers le temps !

Des années 50 jusqu’à aujourd’hui, ils découvrent les styles, les danses et les grandes émotions de chaque époque le glamour et le swing des années 50, la liberté des années 60, l’énergie disco des années 70, l’explosion pop des années 80, la nostalgie des années 90, les tubes planétaires des années 2000, la quête de soi des années 2010, et les réflexions plus humaines et sensibles des années 2020.

Porté par des chansons emblématiques, des chorégraphies dynamiques et des dialogues pleins d’humour, Le Café du Temps est un spectacle familial, rythmé et intergénérationnel où chacun retrouvera un morceau de sa propre histoire.

Entre éclats de rire, nostalgie, émotions et énergie festive, cette comédie musicale célèbre la liberté d’être soi-même et le pouvoir de la musique pour rassembler les générations.

Un spectacle vivant, drôle et touchant, qui vous donnera envie de chanter, danser… et rêver jusqu’au bout !

Réservations sur HelloAsso. .

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 46 11 04 64

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English : Spectacle Le café du temps

L’événement Spectacle Le café du temps Landerneau a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS