Landerneau

La Nuit des Galeries

Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les œuvres et venez à la rencontre d’artistes dans quatre galeries du centre-ville. Créations ludiques, jeux pour petits et grands, parcours à énigmes, activités pour petits et grands avec quelques surprises à la clé et notamment en lien avec le festival Soñj !

– Les Ateliers Lafayette

Jeux de toupie et Jeux en papier (10 min environ).

Dis moi qui je suis ? devinez l’œuvre mystère et remportez des lots par tirage au sort (à 21h45).

– L’Urbatypik

Rencontre avec l’artiste Guy Denning et surprise !

Initiation au graff pochoir avec les artistes de l’association Outlinerz, CG Design 29 & XamalWag.

– Galerie Mathieu Rivrin

Une heure Une photo venez découvrir les coulisses d’une prise de vue avec Mathieu Rivrin.

L’œil du détective tout au long de la soirée, devinez un bout d’image et gagnez un lot à la clé !

– Galerie de Rohan

Jeu de piste trouvez des éléments dans chacun des lieux participants pour reconstituer un {mot de passe une image] qui vous donnera droit à une petite surprise…

En parallèle de la nuit des galeries, profitez du festival Soñj

– Performance à 16h par Lucie Malbéqui D’un seul tenant

Place Scouarnec Rue Lafayette, Landerneau

– Performance à 21h30, W.A.T.E.R.L.O.G.

Plateforme de recherche-création de l’École des Beaux-Arts de Bretagne

Quai de Léon, près du Pont de Rohan .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 56 31 28 15

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English : La Nuit des Galeries

L’événement La Nuit des Galeries Landerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS