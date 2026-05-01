Fête de la Bretagne Concert de Talea au BlackRock Black Rock Irish Pub Landerneau
Fête de la Bretagne Concert de Talea au BlackRock Black Rock Irish Pub Landerneau mercredi 20 mai 2026.
Landerneau
Fête de la Bretagne Concert de Talea au BlackRock
Black Rock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:30:00
fin : 2026-05-20 22:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Talea est un trio né dans les sessions de musique irlandaise de Rennes. Avec Rémi Bouguennec à la flûte, Sylvain Pourtier au fiddle et Liam Roudil à la guitare. Il s’approprie à sa manière la musique irlandaise pour proposer un concert vibrant, évoquant l’Irlande, ses racines et sa convivialité. .
Black Rock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15
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English : Fête de la Bretagne Concert de Talea au BlackRock
L’événement Fête de la Bretagne Concert de Talea au BlackRock Landerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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