Fête de la Bretagne Fest-Noz au BlackRock Black Rock Irish Pub Landerneau

Landerneau

Fête de la Bretagne Fest-Noz au BlackRock

Black Rock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:30:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans la cadre de la Fête de la Bretagne, l’association Ti Ar Vro Landerne Daoulaz vous convie à un fest-noz au BlackRock Irish Pub, avec Diveaj et Lapierre Prizé.

Aubane et Viviane, ce sont deux voyages pour un même chemin.

Deux harpes qui empruntent le même itinéraire sans se croiser pendant de longues années avant de se retrouver au bout du monde pour créer Diveaj.

Ce duo né à Brest, est prêt à arpenter les routes pour vous faire danser !

Avec leur musique tantôt joyeuse et pétillante, tantôt puissante et envoûtante, le duo Lapierre-Prizé entreprend un voyage à travers les danses de Haute et de Basse-Bretagne, avec parfois des détours hors des frontières bretonnes.

Dans cette formule saxophone-accordéon, tant revisitée et pourtant infaillible, les timbres se mêlent et se répondent avec énergie et sensibilité, rejoints par le chant pour porter un répertoire taillé pour la danse. .

Black Rock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15

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English : Fête de la Bretagne Fest-Noz au BlackRock

L’événement Fête de la Bretagne Fest-Noz au BlackRock Landerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS